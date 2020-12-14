Команда CNN пришла домой к координатору убийства Навального

Команда CNN пришла домой к координатору убийства Навального6
- 14.12.2020, 19:04
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И показала агента ФСБ на видео.
Съемочная группа американского телеканала CNN пришла домой к одному из агентов ФСБ России, сотруднику секретной службы Олегу Таякину. Расследовали именно его называют старшим членом группы по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Сам Навальный назвал расследование CNN, который помогал Bellingcat, отличной работой.
«Они вломились прямо домой к Олегу Таякину, координатору убийства», - твитнул Навальный.
Who Poisoned Alexey Navalny- our investigation with the incredible @christogrozev of @bellingcat in cooperation with @derspiegel and @the_ins_ru pic.twitter.com/M0zCD8fLEj— Clarissa Ward (@clarissaward) December 14, 2020