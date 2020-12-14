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Команда CNN пришла домой к координатору убийства Навального

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  • 14.12.2020, 19:04
  • 7,960
Команда CNN пришла домой к координатору убийства Навального

И показала агента ФСБ на видео.

Съемочная группа американского телеканала CNN пришла домой к одному из агентов ФСБ России, сотруднику секретной службы Олегу Таякину. Расследовали именно его называют старшим членом группы по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Сам Навальный назвал расследование CNN, который помогал Bellingcat, отличной работой.

«Они вломились прямо домой к Олегу Таякину, координатору убийства», - твитнул Навальный.

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