США ввели санкции против компаний из Китая и ОАЭ 17.12.2020, 10:34

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Ограничения введены из-за экспорта иранской нефти.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда компаний из Китая и ОАЭ, обвинив их в содействии экспорту иранской нефтехимической продукции, сообщает «Голос Америки».

Министерство финансов заявило, что внесло в черный список четыре организации, содействующие экспорту иранской нефтехимической продукции компанией Triliance Petrochemical, которая ранее в этом году также подверглась санкциям.

Кроме того, под санкции попала вьетнамская транспортная корпорация Gas and Chemicals, участвовавшая в крупных сделках по транспортировке нефтепродуктов из Ирана, сообщило Министерство финансов.

Администрация Трампа в последние недели почти ежедневно вводит новые санкции, многие из которых направлены против Ирана.

«Соединенные Штаты будут принимать меры в отношении лиц, которые поддерживают преступных субъектов, участвующих в организации продаж иранской нефти и нефтехимической продукции», – говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучина.

В санкционный список попали китайские компании Donghai International Ship Management и Petrochem South East Limited, а также компании Alpha Tech Trading и Petroliance Trading, базирующиеся в ОАЭ.

В январе Вашингтон внес в черный список гонконгскую компанию Triliance Petrochemical и три другие нефтехимические и нефтяные компании, которые, по утверждению

Минфина, экспортировали продукцию Национальной иранской нефтяной компании перевели экспорт на общую сумму в сотни миллионов долларов.

Санкции предусматривают заморозку активов в юрисдикции США и запрещают американцам вести дела с фигурантами списка. Как заявляют в Минфине, иностранные финансовые учреждения, осуществляющие операции для лиц, внесенных в черный список, также рискуют попасть под санкции.

Напряженность между Вашингтоном и Тегераном возросла после того, как Трамп вышел из заключенного в 2015 году ядерного соглашения и восстановил жесткие санкции в отношении Тегерана.

Избранный президент Джо Байден, вступающий в должность 20 января, заявил, что намерен вернуться в соглашение, если Иран вновь начнет соблюдать его условия.

Информация Госдепартамента США

Государственный департамент в среду также объявил о внесении в санкционные списки компании, сотрудничающей с нефтяным и нефтехимическим секторами иранской экономики. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Госдепартамент ввел санкции в отношении вьетнамской компании Vietnam Gas and Chemicals Transportation Corporation, владеющей судном, которое занималось перевозкой иранских нефтепродуктов. Под санкциями также оказался управляющий директор этой компании Во Нгок Фунг.

«Нефть и нефтехимия являются основными источниками доходов иранского режима, доходов, которые он использует для угнетения иранского народа и продвижения своей зловещей внешней политики... Эти санкции негативно повлияли на способность режима нарушать гражданские права иранского народа... Только коренное изменение поведения иранского режима может открыть путь к ослаблению санкций», - подчеркнул Майк Помпео.

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