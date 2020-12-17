Россия переживает крупнейшее сокращение притока иностранных инвестиций 17.12.2020, 13:44

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И виной этому не только COVID-19.

В 2020 году реальный сектор российской экономики переживает резкое сокращение притока прямых иностранных инвестиций, которые за январь–сентябрь упали на 80% в годовом выражении, пишет ресурс ua-bankerua-banker.com.ua со ссылкой на материалы Всемирного банка.

В докладе указано, что на фоне пандемии коронавируса резкое сокращение притока инвестиций в РФ из-за рубежа оказались в 2-3 раза больше, чем в экономиках стран Азии.

Всемирный банк добавляет, что приток прямых инвестиций в Россию сдерживают ограничительный режим ПИИ, восприятие качества институтов, высокий инвестиционный риск, а также риск экспроприациии.

«Среди 30 ведущих стран назначения инвестиций Россия занимает последнее место по показателям общего качества институтов и регулирования. В стране также действует один из наиболее ограничительных режимов среди ведущих 30 стран назначения с точки зрения как ограничений на иностранный акционерный капитал, так и на использование земли/репатриацию доходов», — говорится в документе ВБ.

Более того, даже до начала пандемии COVID-19 иностранные инвесторы оценивали Россию как «относительно рискованную среду».

И Россия сейчас находится практически в конце списка Международного справочника страновых рисков (ICRG) по общему уровню инвестиционного риска, отмечается в докладе.

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