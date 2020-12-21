Беларусь закрыла на выезд наземные границы: что важно знать 4 21.12.2020, 8:03

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Теперь гражданам Беларуси нельзя выехать из страны через наземные пункты пропуска.

С 00.00 21 декабря из Беларуси больше нельзя выехать через наземные пункты пропуска. Tut.by напоминает самое важное, что сейчас нужно знать про границы тем, кто планирует поездку.

Теперь гражданам Беларуси нельзя выехать из страны через наземные пункты пропуска. Можно выехать через аэропорт — и сейчас это единственный доступный способ. Такие же правила установили для иностранцев, у которых есть разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси.

Есть исключения. Например, выехать из Беларуси по земле можно, если у вас командировка или тяжело больной родственник за границей. Причину выезда нужно будет подтвердить документами. Полный список причин и нужных документов можно посмотреть на сайте ГПК.

На белорусско-российской границе нет пунктов пропуска. Это значит, что выезд в этом направлении с белорусской стороны не ограничен. Правда, российская сторона разрешает въезд только для тех, у кого есть основание (полный список — на сайте пограничной службы ФСБ России).

Для иностранцев выезд из Беларуси не ограничен. Если иностранец хочет приехать в Беларусь — это можно сделать через аэропорт, а через наземные границы въезд иностранцев ограничен (есть исключения). Также иностранцам старше 6 лет для въезда в Беларусь необходим свежий отрицательный ПЦР-тест.

10-дневная самоизоляция обязательна только для тех, кто прибыл из стран, включенных в перечень Минздрава. Если самоизоляция началась, выехать из Беларуси нельзя, пока 10 дней не закончились.

Сколько продлятся ограничения — пока не известно. «Прогнозировать сроки отмены или изменения [ограничения] я бы не стал, — говорил Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета. — Вместе с тем хотел бы отметить, что, вероятно, эти требования будут корректироваться по мере изменения эпидемиологической ситуации к лучшему».

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