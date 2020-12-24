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Вакцина «Спутник V»: исследование близко к провалу

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  • 24.12.2020, 16:36
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Вакцина «Спутник V»: исследование близко к провалу

Цель не достигнута из-за изменения правил во время игры.

Участникам испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» больше не будут вводить плацебо. Об этом заявил Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, разработавшего вакцину, сообщает автор Facebook-страницы «Интересная Москва».

— Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день, набор [добровольцев для введения плацебо] в связи с тем, что там все доказано, а пандемия идет, и плацебо — это совсем нехорошо, — сказал Гинцбург.

Он отметил, что многие получившие плацебо узнали об этом после анализов и потом привились вакциной. По данным «Медузы», с началом массовой вакцинации из испытаний начали выходить добровольцы, желающие привиться. Это угрожает всему исследованию, поскольку группа плацебо уменьшилась и сейчас непонятно, как сравнивать результаты людей, получивших вакцину и плацебо.

Из-за уменьшения группы плацебо «корректных результатов по эффективности у исследования не будет», считает исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова. По ее мнению, исследование провалено, его цель не достигнута из-за изменения правил во время игры.

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