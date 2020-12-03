ЕС резко увеличит экономическую поддержку Беларуси после перехода к демократии 2 3.12.2020, 15:44

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Экономический план ЕС для демократической Беларуси может быть опубликован в декабре 2020 года.

Европейский союз может обнародовать всеобъемлющий план экономической поддержки для демократической Беларуси уже в этом месяце, сказал Йерун Виллемс, заместитель генерального директора по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения (NEAR) Европейской комиссии, передает «Белсат».

Виллемс выступал на онлайн-конференции «Минский форум» в четверг 3 декабря.

Он отметил, что Евросоюз планирует резко увеличить экономическую поддержку для Беларуси в случае перехода страны к демократии.

«Мы готовы увеличить контакты с правительством Беларуси, если оно пойдет правильным путем, более того, что касается «Плана Маршалла» для Беларуси, мы его называем «общим экономический планом для демократической Беларуси». Если произойдет переход к демократии, тогда ЕС готов значительно, действительно значительно увеличить поддержку для Беларуси», – сказал представитель Еврокомиссии.

«Этот общий экономический план готовится, он на довольно продвинутой стадии, и мы надеемся, что он будет опубликован в этом месяце», – добавил Виллемс.

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