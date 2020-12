Ученые зафиксировали около тысячи загадочных круглых объектов 3 4.12.2020, 15:22

По своим характеристикам они не вписываются ни в один из известных типов объектов.

Астрономы, работающие на австралийском комплексе радиотелескопов ASKAP, сообщили о том, что обнаружили в космосе странные круги радиоизлучения. По своим характеристикам они не вписываются ни в один из известных типов объектов. Результаты исследования подготовлены для публикации в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia и доступны на arXiv.org, пишет сайт ria.ru.

В конце 2019 года австралийский комплекс радиотелескопов ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) — один из самых чувствительных в мире — обнаружил три странных круговых объекта, когда собирал данные для составления Эволюционной карты Вселенной (EMU).

ORC (Odd Radio Circles) — "странные радиокруги", обнаруженные телескопом ASKAP

Круги радиоизлучения висели в небе как космические дымовые кольца. Астрономы назвали их "странными радиокругами", или "орками" (ORC — Odd Radio Circles).

Сначала ученые думали, что это артефакты, вызванные ошибками при программной обработке, но вскоре реальность "орков" подтвердили и другие радиотелескопы. Ничего подобного астрономы раньше не находили. Объекты видны только в радиоволнах и не обнаруживаются в рентгеновском, оптическом или инфракрасном диапазонах.

Исследователи из проекта EMU проверили весь объем данных ASKAP и нашли еще множество радиокругов. По оценкам авторов, в небе находятся около тысячи ORC.

Пока ученые только делают предположения о возможном происхождении загадочных объектов. Неизвестно даже, на каком расстоянии от Земли они находятся, в нашей Галактике или далеко во Вселенной. Соответственно, неизвестен и их размер. Возможно, они имеют несколько световых лет в поперечнике, а возможно — миллионы лет.

В статье авторы перечисляют то, чем точно не могут быть странные радиокруги. По мнению исследователей, это не остатки сверхновой — они расположены вдали от большинства звезд Млечного Пути, и их слишком много.

Это не области звездообразования, так как рядом нет никаких галактик.

Вряд ли это "лепестки" радигалактик, созданные струями электронов, вырывающимися из окрестностей сверхмассивной черной дыры: "орки" отчетливо круглые, в отличие от запутанных облаков радиогалактик.

Не похожи они и на кольца Эйнштейна, в которых радиоволны из далекой галактики изгибаются в круг под действием гравитационного поля скопления галактик: радиокруги слишком симметричны, и у них нет кластера в центре.

Сейчас ученые ищут по всему миру радиотелескопы, которые смогли бы продолжить наблюдения за странными радиокругами, чтобы в конечном итоге найти ответ на вопрос об их происхождении.

"Это непростая работа, потому что сигналы от ORC очень слабые и их трудно найти. Наша команда проводит мозговой штурм, надеясь на момент эврики, когда у кого-то из нас или, возможно, у кого-то еще внезапно появится вспышка озарения, которая решит загадку, — сказал в интервью изданию The Conversation первый автор статьи, профессор Университета Западного Сиднея Рэй Норрис (Ray Norris). — Для нас это захватывающее время. Большинство астрономических исследований направлено на уточнение наших знаний о Вселенной или проверку теорий. Очень редко нам приходится наткнуться на новый тип объекта, который никто раньше не видел, и попытаться выяснить, что это такое".

В качестве рабочей версии ученые предполагают, что странные радиокруги — это ударные волны от взрывов в далеких галактиках, быстрых радиовсплесков или столкновений нейтронной звезды и черной дыры.

