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В Минске задержали пережившую Холокост 79-летнюю женщину

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  • 6.12.2020, 17:31
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В Минске задержали пережившую Холокост 79-летнюю женщину
Фото: «Радыё Свабода»

В столице проходит воскресный марш.

Во время акции протеста в Минске задержали 79-летнюю Ларису Соусь, пережившую Холокост.

Об этом сообщила ее дочь журналист Анна Соусь на своей странице в Facebook.

«Задержанная Соусь Лариса Семеновна, 1941 года. Пережила Холокост. Перенесла операцию на голове. Сейчас в Октябрьском РОВД Минска», — написала женщина.

Под публикацией она добавила, что уже более трех часов не может связаться с матерью. В милиции также не дают комментариев.

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