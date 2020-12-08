Гора Эверест оказалась выше, чем считалось 1 8.12.2020, 16:05

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Фото: EPA

Настоящие размеры самого высоко пика в мире выяснили ученые из Непала и Китая.

Самая высокая в мире гора Эверест оказалась на 0,86 метра выше, чем считалось раньше.

Об этом говорится в совместном заявлении геодезистов из Непала и Китая, которые наконец согласовали свою позицию по этому поводу, передает BBC.

Согласно последним исследованиям, гора возвышается над уровнем моря на 8 848,86 метра.

Пересмотреть высоту Эвереста исследователи решили после землетрясения 2015 года, предположив, что она уменьшилась.

На самом же деле по итогам экспедиции выяснилось, что гора наоборот выросла на 86 сантиметров.

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