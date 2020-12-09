Доказана гипотеза Дарвина об эволюции 20 9.12.2020, 20:16

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Специалисты проанализировали данные о насекомых, обитающих на арктических и субантарктических островах.

Ученые Университета Монаша в Австралии доказали гипотезу Чарльза Дарвина, согласно которой в ходе эволюции насекомые, живущие на островах, склонны терять крылья. По мнению ученого, это дает членистоногим преимущество, поскольку сильный ветер относит крылатых насекомых в море. Эта точка зрения до сих пор оспаривалась многими исследователями. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Специалисты проанализировали данные о насекомых, обитающих на арктических и субантарктических островах. Субантарктические острова располагаются между 40-ми и 50-ми широтами, известными как «ревущие сороковые». Здесь дуют сильные ветра, часто порождающие мощные штормы. Если Дарвин был прав, то в таких условиях у бескрылых насекомых будет преимущество перед теми, кто сохранил способность летать.

Ученые подтвердили, что постоянный ветер действительно способствует исчезновению крыльев. Однако это происходит не совсем тем способом, о котором предполагал Дарвин. Ветер затрудняет полет насекомых и делает его более затратным с точки зрения потребления энергии. Таким образом, насекомые перестают вкладывать ресурсы в полет и обеспечивающие его энергозатратные механизмы (крылья и мускулатуру) и перенаправляют их на размножение.

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