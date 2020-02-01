Помпео: В ближайшее время США назначат посла в Беларуси 3 1.02.2020, 11:30

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МАЙК ПОМПЕО

Глава Госдепа сделал заявление в Минске.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон в ближайшее время назначит своего посла в Беларуси, сообщает interfax.by.

«В ближайшее время мы назначим посла здесь (в Беларуси — ред.)», - сказал Помпео на встрече с Лукашенко в субботу в Минске.

Госсекретарь США Майк Помпео прилетел сегодня с визитом в Минск. Это первый визит руководителя Госдепа США в Беларусь с 1994 года.

Накануне лидеры белорусских оппозиционных партий обратились с письмом к Майку Помпео. В своем обращении к госсекретарю США оппозиционные политики обратили внимание на важность честных выборов и призвали его помнить об обязанностях Вашингтона по Будапештскому меморандуму. Обращение на английском языке было передано через посольство США в Минске.