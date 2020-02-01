закрыть
1 февраля 2020, суббота, 14:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Помпео: В ближайшее время США назначат посла в Беларуси

3
  • 1.02.2020, 11:30
  • 2,918
Помпео: В ближайшее время США назначат посла в Беларуси
МАЙК ПОМПЕО

Глава Госдепа сделал заявление в Минске.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон в ближайшее время назначит своего посла в Беларуси, сообщает interfax.by.

«В ближайшее время мы назначим посла здесь (в Беларуси — ред.)», - сказал Помпео на встрече с Лукашенко в субботу в Минске.

Госсекретарь США Майк Помпео прилетел сегодня с визитом в Минск. Это первый визит руководителя Госдепа США в Беларусь с 1994 года.

Накануне лидеры белорусских оппозиционных партий обратились с письмом к Майку Помпео. В своем обращении к госсекретарю США оппозиционные политики обратили внимание на важность честных выборов и призвали его помнить об обязанностях Вашингтона по Будапештскому меморандуму. Обращение на английском языке было передано через посольство США в Минске.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев