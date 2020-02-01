Помпео: США обеспокоены соблюдением прав человека в Беларуси 10 1.02.2020, 11:53

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Американская дипломатия будет добиваться изменений в этом направлении.

США обеспокоены вопросами прав человека в Беларуси, заявил Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Лукашенко в Минске, сообщает interfax.by.

Госсекретарь также отметил, что у Беларуси «длительная история отношений с Россией».

— Мы понимаем, что у вас длительная история с Россией, и мы не говорим о выборе между нами и ними. Мы говорим о дипломатических отношениях, мы их расширим — в ближайшее время мы назначим посла, он будет здесь, и вы увидите, что все эти усилия доброй воли. Мы также работаем над тем, чтобы американские предприятия работали здесь, — заявил Госсекретарь.

Помпео отметил, что США обеспокоены вопросами прав человека в Беларуси и будут и далее продвигать реформы, чтобы права белорусов были защищены.

— Мы работаем над вопросами прав человека, есть обеспокоенность по этому вопросу, и мы будем продолжать продвигать изменения, чтобы права людей были защищены, — заявил госсекретарь США.

Напомним, это первый визит руководителя Госдепа США в Беларусь с 1994 года. Накануне лидеры белорусских оппозиционных партий обратились с письмом к Майку Помпео. В своем обращении к госсекретарю США оппозиционные политики обратили внимание на важность честных выборов и призвали его помнить об обязанностях Вашингтона по Будапештскому меморандуму. Обращение на английском языке было передано через посольство США в Минске.