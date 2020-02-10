Россияне подали в суд на «Гомсельмаш» 3 10.02.2020, 19:19

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Речь идет о задолженности по договору перед ярославскими моторостроителями.

Арбитражный суд Ярославской области принял к производству иск завода «Автодизель» к «Гомсельмашу». Сумма иска – 98 310 987 российских рублей (около $ 1 550 000), пишет гомельское издание «Сильные новости».

Речь идет о задолженности по договору перед ярославскими моторостроителями, который партнеры подписали еще в 2013 году.

Первое заседание по делу «Гомсельмаша» назначено на 17 марта. К этому времени стороны обязаны представить суду необходимые документы: истец – подробный расчет финансовых претензий, ответчик – письменный ответ на иск.