закрыть
10 февраля 2020, понедельник, 20:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Литовские пограничники выловили из реки две «посылки» из Беларуси

1
  • 10.02.2020, 20:02
Литовские пограничники выловили из реки две «посылки» из Беларуси

«Посылки» были с сигаретами и GPS-датчиками.

На днях литовские пограничники выловили из реки Нярис (в Беларуси — Вилия) сразу две «посылки» с контрабандными сигаретами. Оба груза были оснащены GPS-маячками, по которым отправители следили за передвижением груза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В полночь 8 января пограничники заметили подозрительный предмет, плывущий по реке. Это оказались 240 пачек сигарет с белорусскими акцизами, плотно обернутые в пленку.

«Груз был оснащен GPS-передатчиком, который контрабандисты используют для отслеживания движения груза», — рассказали в погранслужбе.

А через час из реки вытащили еще одну такую же «посылку» из Беларуси. Всего изъято 480 пачек сигарет. Начато разбирательство.


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников