Новый российский ледокол «Арктика» провалил испытания 18 10.02.2020, 21:17

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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На атомном ледоколе случилось замыкание и вышел из строя гребной электродвигатель.

Как сообщил «Коммерсантъ», инцидент произошел 4 февраля. Срабатывание системы защиты и аварийное отключение преобразователя частоты случились во время проведения пусконаладочных работ системы электродвижения и подачи напряжения от преобразователя частоты на гребной электродвигатель (ГЭД). Неудачные пусконаладочные работы привели к повреждению обмотки ГЭД.

Как сказал «Коммерсанту» источник в судостроительной отрасли, ситуация непростая: неработающий гребной электродвигатель — серьезная причина для непринятия судна, которое ранее намеревались ввести в эксплуатацию в начале лета. Сдачу ледокола с большой долей вероятности придется перенести.

Основой задачей на сегодня специалисты считают выявление первопричины поломки, а также — при наличии возможности — исправление повреждений двигателя. При необходимости извлечения ГЭД нужно будет разрезать корпус судна, что потребует много времени и сил.

Худшим из всех вариантов развития ситуации другой источник считает допущение системных ошибок в проекте гребного электродвигателя, что потребует существенной корректировки по времени: цикл изготовления ГЭД — примерно год.

«Арктика» — головной атомный ледокол типа ЛК-60Я (проект 22220). Судно заложили 5 ноября 2013 года и спустили на воду 16 июня 2016 года. Осенью 2016-го на него установили реакторы, а в конце прошлого августа готовность ледокола составляла 87,7%.

Ледокол имеет две ядерные энергетические установки с реакторами РИТМ 200 тепловой мощностью по 175 МВт каждый. Благодаря пару от реакторов приводятся в действие паровые турбогенераторы, имеющие мощность 36 МВт каждый. Гребные винты фиксированного шага приводятся в действие электромоторами.

Главная задача ледокола — обслуживание Северного морского пути и проведение экспедиций в Арктике. Применение переменной осадки позволяет эффективно использовать судно как на глубине, так и на мелководье. Благодаря этой особенности представители проекта 22220 могут заменить как ледокол «Арктика», так и судно типа «Таймыр». Всего должны построить пять ледоколов типа ЛК-60Я.