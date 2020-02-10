закрыть
10 февраля 2020, понедельник, 22:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Новый российский ледокол «Арктика» провалил испытания

18
  • 10.02.2020, 21:17
  • 5,828
Новый российский ледокол «Арктика» провалил испытания
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На атомном ледоколе случилось замыкание и вышел из строя гребной электродвигатель.

Как сообщил «Коммерсантъ», инцидент произошел 4 февраля. Срабатывание системы защиты и аварийное отключение преобразователя частоты случились во время проведения пусконаладочных работ системы электродвижения и подачи напряжения от преобразователя частоты на гребной электродвигатель (ГЭД). Неудачные пусконаладочные работы привели к повреждению обмотки ГЭД.

Как сказал «Коммерсанту» источник в судостроительной отрасли, ситуация непростая: неработающий гребной электродвигатель — серьезная причина для непринятия судна, которое ранее намеревались ввести в эксплуатацию в начале лета. Сдачу ледокола с большой долей вероятности придется перенести.

Основой задачей на сегодня специалисты считают выявление первопричины поломки, а также — при наличии возможности — исправление повреждений двигателя. При необходимости извлечения ГЭД нужно будет разрезать корпус судна, что потребует много времени и сил.

Худшим из всех вариантов развития ситуации другой источник считает допущение системных ошибок в проекте гребного электродвигателя, что потребует существенной корректировки по времени: цикл изготовления ГЭД — примерно год.

«Арктика» — головной атомный ледокол типа ЛК-60Я (проект 22220). Судно заложили 5 ноября 2013 года и спустили на воду 16 июня 2016 года. Осенью 2016-го на него установили реакторы, а в конце прошлого августа готовность ледокола составляла 87,7%.

Ледокол имеет две ядерные энергетические установки с реакторами РИТМ 200 тепловой мощностью по 175 МВт каждый. Благодаря пару от реакторов приводятся в действие паровые турбогенераторы, имеющие мощность 36 МВт каждый. Гребные винты фиксированного шага приводятся в действие электромоторами.

Главная задача ледокола — обслуживание Северного морского пути и проведение экспедиций в Арктике. Применение переменной осадки позволяет эффективно использовать судно как на глубине, так и на мелководье. Благодаря этой особенности представители проекта 22220 могут заменить как ледокол «Арктика», так и судно типа «Таймыр». Всего должны построить пять ледоколов типа ЛК-60Я.


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников