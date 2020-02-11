закрыть
11 февраля 2020, вторник, 12:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Юрий Гаравский раскрыл свое местонахождение

31
  • 11.02.2020, 8:21
  • 15,227
Юрий Гаравский раскрыл свое местонахождение
Юрий Гаравский
Фото: «Немецкая волна»

Автор сенсационных признаний об убийствах оппонентов Лукашенко попросил политическое убежище.

Юрий Гаравский, бывший боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси, попросил политическое убежище в Швейцарии, сообщает Deutsche Welle.

Гаравский, признавшийся в интервью Deutsche Welle в участии в похищениях и убийствах в 1999 году критиков Лукашенко, рассказал, что не видит смысла дальше скрывать свое местонахождение. Изначально он говорил, что находится в одной из европейских стран.

"Отслеживая моих близких, вычислить мой номер телефона не составляет труда. А по коду можно узнать, какая это страна. Скорее всего, это уже сделали", - уверен Гаравский.

Экс-собровец утверждает, что готов понести наказание за участие в убийствах экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, поддерживавшего белорусскую оппозицию. Однако Гаравский хочет, чтобы его судили в Европе, а не в Беларуси.

При этом он не скрывает, что, даже находясь в Швейцарии, опасается за свою жизнь.

"После того, как мы убили этих людей, я все эти годы боялся, что нас начнут по одному либо ликвидировать, либо сажать. Я и сейчас не исключаю, что (из Беларуси. - Ред.) приедут меня убивать. Но все-таки здесь есть шансы выжить", - считает он.

Бывший боец СОБРа оказался в Швейцарии в октябре 2018 года. Подробности того, как он туда попал и почему бежал из Беларуси, 41-летний Гаравский не сообщает. Решение по его ходатайству о предоставлении убежища в Швейцарии пока не принято.

Убийства Захаренко, Гончара и Красовского

В интервью Deutsche Welle, опубликованном в декабре 2019 года, Юрий Гаравский заявил, что участвовал в похищениях и убийствах политиков, добивавшихся отставки президента Александра Лукашенко. По словам Гаравского, оппозиционеров похитили бойцы СОБРа, в числе которых был и он сам, под руководством создателя отряда подполковника Дмитрия Павличенко. Гаравский утверждает, что Павличенко и застрелил оппозиционеров.

По его словам, тело экс-главы МВД Захаренко, исчезнувшего 7 мая 1999 года, было сожжено в крематории на Северном кладбище в Минске. Тела экс-главы Центризбиркома Гончара и бизнесмена Красовского, похищенных 16 сентября 1999-го, были, по утверждению Гаравского, закопаны возле базы СОБРа под Бегомлем в 100 км от Минска. Экс-собровец убежден, что похищения и убийства совершались с ведома высших должностных лиц Беларуси.

Расследование исчезновений оппозиционеров в Беларуси возобновлено

Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновения белорусских оппозиционеров. После выхода интервью Гаравского Следственный комитет Беларуси продлил предварительное расследование дел об исчезновении Захаренко, Гончара и Красовского до 18 февраля 2020 года.


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников