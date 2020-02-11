«Есть два варианта, как привлечь к ответственности фигурантов признаний Гаравского» 22 11.02.2020, 14:06

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Гарри Погоняйло

Что изменилось после подачи экс-бойцом СОБРа прошения об убежище в Швейцарии.

Стало известно, что Юрий Гаравский, бывший боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси, попросил политическое убежище в Швейцарии.

Редакция Charter97.org связалась с правозащитником Гарри Погоняйло и узнала, как будет выглядеть процедура получения политического убежища для человека, сознавшегося в соучастии преступления.

- Может ли Юрий Гаравский получить политическое убежище и будет ли он привлечен к суду в Швейцарии?

- Могу предположить, что политического убежища он не получит. Скрываться в чужой стране от уголовного преследования, которое, возможно, должно было последовать за признанием о совершенном преступлении или участии в совершении преступлении, связанного с похищением, несудебным убийством, возможно, пытками. Это серьезный криминал, которому не возрадуется ни одна из стран и не даст политического убежища.

Если та же Швейцария возьмётся разрешать эту коллизию, то она столкнется еще и с другой проблемой: как же быть с действиями о признании своей вины, насколько они реальны и насколько объективно это может быть воспринято теми властями, которые будут решать проблему его заявления о политическом убежище. В рамках этих процедур не исключено, что будет возбуждено уголовное дело, будут проводиться первоначальные следственные действия. Это будет связанно с проблемами, так называемой, универсальной уголовной юрисдикции, которой Швейцария обладает наряду с Беларусью и другими странами.

И принципиальный вопрос — кто должен взять на себя расследование и обсуждение этого дела: государство, в котором оказался этот человек, или же передать это дело другому государству, которое также обязано его расследовать.

Сейчас может последовать просьба белорусского правительства, поданная через органы прокуратуры о выдаче этого, будем говорить прямо, преступника. И если Швейцария не возьмет на себя такую ответственность в расследовании и привлечении его к суду, то она будет обязана выдать это лицо белорусским властям.

И в этом вся сложность, потому что мы знаем, что в Швейцарии, например, смертная казнь не применяется, а в Беларуси она применяется. Мы знаем, что на территории Беларуси всякого рода «чудеса» могут случиться с этим человеком: он может не дожить до этого суда, его найдут повешенным или по состоянию здоровья просто возьмет да и умрет с неизвестным диагнозом. Никто расследовать дальше не будет.

- Можно ли теперь к этому процессу привлечь других соучастников, организаторов и заказчиков преступления?

- Если они окажутся на территории Швейцарии или если Швейцария выдаст ордера на арест через Интерпол на арест тех лиц, которые должны быть привлечены как соучастники преступления, тогда, конечно, они могут оказаться на скамье подсудимых.

В любом случае, если будет возбужденного дело по фактам, изложенным Гаравским, то естественно, соучастники должны быть вовлечены в круг подозреваемых, обвиняемых и, надеюсь, подсудимых.

Это во многом будет зависеть от того, захотят ли белорусские власти честно поделиться своим делом в рамках действующего законодательства. Они понимают, что не исключено возбуждение дела и соответствующие действия процессуального характера со стороны Швейцарии, и захотят предпринять контрмеры в виде направления требования об экстрадиции Гаравского в Минск. Ведь у нас уже возбуждены эти дела.

Швейцарские власти могут не выдать этого человека. Тогда возникнет ситуация, когда ни одна из сторон не сможет сделать нормального хода и это приведет к так называемой «ничьей».

Но нельзя оставить эту ситуацию без реагирования.

В швейцарских в процессуальных решениях могут фигурировать лица подозреваемые, но за этим должны следовать соответственные действия связанные с допросом, проведением очных ставок, исследований и прочих, которые бы закрепляли доказательства.

С этим будет проблема, если белорусские власти не пойдут навстречу швейцарским правоохранительным органам, в рамках возбужденного уголовного дела. Это может довести до точки, из которой не будет реального выхода.

Что касается Гаравского, швейцарский суд может выделить его из числа подозреваемых и принять решение о его виновности или невиновности. Для нас было бы это самым оптимальны и правильным вариантом. Если будет принят обвинительный приговор, в котором также будут указаны неустановленные, не привлеченные пока к ответственности лица, то этого будет достаточно, чтобы принять собранные доказательства и сам факт преступления в соучастии с другими гражданами РБ для того, чтобы глубже инициировать это дело, как в Беларуси так и на международном уровне.