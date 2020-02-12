Еще одна тайна переговоров в Сочи: кто зарабатывает на российской рыбе для Беларуси? 4 12.02.2020, 13:08

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Кроме нефти и газа, Минск и Москва обсуждали квоты на ловлю рыбы в Балтийском и Баренцевом морях.

Российское издание Forbes сообщило, что кроме вопросов по нефти и газу, Беларусь на переговорах в Сочи могла добиваться увеличения квоты на вылов рыбы в Балтийском и Баренцевом морях.

Цена вопроса с 2005 по 2019 год — примерно 200 млн. долларов. Именно столько заработали белорусские предприятия на вылове в российской акватории. По мнению издания, Россия ничего взамен не получает. Хотя изначально планировалось, что белорусские и российские предприятия будут инвестировать в развитие инфраструктуры по упаковке и переработке рыбы на территории России.

Беларусь каждый год полностью выбирает квоты по вылову и добивается их увеличения. За 10 лет белорусский улов вырос с $8,9 млн до $16 млн., с пиком в 2017 году в $38 млн. При этом, как сообщает Forbes, «сотрудничество свелось к выделению на безвозмездной основе квот для ее последующей реализации в страны ЕС в виде сырья». Т.е. выловленная рыба не идет в Беларусь, а продается на рынках европейских стран.

Добычей рыбы занимаются такие белорусские предприятия, как ОАО «Белрыба», ООО «Белорусско-германское предприятие «Санта Бремор» через свои дочерние предприятия в России.

По данным российского издания, Беларусь намерена в 2020 году выловить около 5400 тонн рыбы и хочет увеличить квоту.