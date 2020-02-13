Британец выиграл в лотерею крупный джекпот и рассказал об этом только своей собаке 17 13.02.2020, 12:16

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Мужчина хотел скрыть победу от жены.

Житель английского города Челмсфорд, графство Эссекс, сорвал в лотерею крупный джекпот и на несколько дней скрыл победу от жены. Об этом сообщает информационный портал UPI (перевод — lenta.ru).

49-летний Тим Карсон (Tim Carson) выиграл в лотерею около 324 тысяч долларов. Он решил сделать жене сюрприз и поделиться радостной новостью в ее выходной день. По его словам, ему было непросто хранить секрет, поэтому несколько дней он часто разговаривал с их домашним псом по кличке Харли (Harley).

«Харли был единственным, кто знал о денежном призе», — иронично вспоминает Карсон. Он отметил, что они с женой всегда мечтали выиграть в лотерею и купить дом. Ему хотелось выждать подходящий момент и сообщить ей, что их мечта наконец воплотится в реальность. «Это мой подарок Элисон за то, что она помогала нам двоим двигаться дальше. Я благодарен ей за то, что она поддерживала меня с тех пор, как я вышел на пенсию», — подчеркнул он.

Его жена Элисон была шокирована, когда узнала о джекпоте. «Поверить не могу, что Тиму удалось скрывать от меня победу целых два дня, — говорит она. — Это поистине лучшая новость в мире. Я так счастлива».