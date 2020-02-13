«Весна» готовит документ для признания анархистов политзаключенными 4 13.02.2020, 14:01

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Фото: tut.by

В деле есть явный политический мотив.

Об этом сайту Charter97.org рассказал вице-президент Международной федерации за права человека (FIDH) в регионе Европы и Центральной Азии и правозащитник «Весны» Валентин Стефанович, комментируя приговор активистам анархистского движения Ивану Комару и Никите Емельянову:

- Мы расцениваем этот приговор как абсолютно непропорциональный и неадекватный тому правонарушению, которое было выставлено этим молодым людям и в котором их в конечном итоге обвинили. Ущерб от этих действий выносился минимальный. Рубль с чем-то вышло за порчу ворот СИЗО. Эпизод с Минским городским судом, который был квалифицирован как порча имущества, также не носил никакой общественной опасности.

Был испорчен фасад краской, который вскоре закрасили, а ущерб молодые люди погасили. С одной стороны, мы не может сказать, что идет речь о реализации права на свободу выражения мнения в том смысле, в котором его гарантирует пакт, потому что он предусматривает ряд ограничений — в том числе, в целях общественной безопасности. C другой стороны, оценивая приговор в совокупности, мы считает, что тут присутствует политический мотив именно в том, что приговор явно непропорционален.

Тут не исключено, что процесс носил демонстративный характер в преддверии президентских выборов.

Год начинается довольно настораживающе. Только пошла на спад волна бесконечных судов по демонстрации против «углубленной интеграции», которые прошли в декабре. Сейчас мы имеем фактически новых политических заключенных. Буквально сегодня мы, правозащитный центр «Весна», подготовим заявление по этому поводу.

Мы будем признавать их как политических заключенных с требованием пересмотра принятых судебных решений и ликвидации оснований непропорциональности приговора. Мы считаем, что в данном случае суд мог вынести наказание не связанное с лишением свободы, но, к сожалению, суд прислушался к мнению прокурора. Мы считаем, что в этом есть политический мотив, это был демонстративный процесс в назидание всем остальным. Мы требуем, чтобы Минский городской суд и в целом суды приняли меры по пересмотру этого приговора.