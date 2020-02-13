Таллинн полностью перейдет на электротранспорт 13.02.2020, 15:22

Это произойдет к 2035 году.

К 2035 году весь общественный транспорт Таллинна будет оснащен электроприводом. По городу будут курсировать электроавтобусы и трамваи — от троллейбусов Таллинн решил избавиться, сообщает rus.err.ee.

«Будем использовать троллейбусы до исчерпания их естественного ресурса еще несколько лет. Но будущее ясно - не позднее 2035 года весь общественный транспорт в Таллинне станет электрическим, а пассажиров будут обслуживать электроавтобусы и трамваи», — заявили в муниципальном транспортном предприятии TLT.

К 2025 году город откажется от дизельного топлива и закупит 350 автобусов на газе.

Сейчас в Таллине курсирует более 500 автобусов и 50 троллейбусов.