Бежать ли белорусам в обменник? 14 13.02.2020, 18:49

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Курс доллара стремится к рекорду.

Курс доллара постепенно продолжает рост. 13 февраля он перевалил за 2,2 рубля. По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, в ближайшие дни обновление максимума весьма вероятно. Однако обвала не будет.

— Даже вряд ли рубль будет падать теми темпами, которыми он падает последние недели. Но, тем не менее, основной вектор будет таков, что валюта будет дорожать, — отметил Вадим Иосуб в интервью tut.by. — Но не факт, что она подорожает настолько, что покупка валюты или даже ее хранение на банковских депозитах, которые дают не больше 2% годовых будет выгоднее, чем хранить деньги на рублевых депозитах. Поэтому, с моей точки зрения, если есть лишние рубли, то их выгоднее положить на рублевый депозит, чем бежать покупать на них валюту.

По словам Вадима Иосуба, когда белорусский рубль снова начнет крепнуть, спрогнозировать нельзя.

— Это будет зависеть от динамики зарплат и того, что у нас будет во внешнем секторе с поставками нефти — возобновится ли полноценный экспорт нефтепродуктов.