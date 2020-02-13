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Лукашенко уволил Щеткину

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  • 13.02.2020, 21:50
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Лукашенко уволил Щеткину
Марианна Щеткина

Ставшая мемом чиновница была инициатором «налога на тунеядцев».

Марианна Щеткина освобождена от должности национального координатора по достижению целей устойчивого развития, сообщает пресс-служба Лукашенко.

На эту должность назначен заместитель председателя совета республики Анатолий Исаченко.

В 2009-2017 годах Марианна Щеткина руководила Министерством труда и социальной защиты.

В 2015-м именно она стала инициатором «налога для тунеядцев», вызвавшего острые протесты во всей стране. В 2016-м Марианна Щеткина заявила, что в Беларуси неизбежно повышение пенсионного возраста.

Пока Марианна Щеткина работала на должности министра труда, Беларусь оказалась в десятке стран с наихудшими условиями труда.

В 2017 году в одном из минских дворов появилась «стена Щеткиной», на которой анонимные уличные художники помещали аппликации и граффити на остросоциальные темы.


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