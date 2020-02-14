Россельхознадзор запретил дегустацию белорусской «молочки» на «Продэкспо» 14.02.2020, 8:12

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Аналогичные меры приняты в отношении продуктов из Китая.

На международной выставке продовольственных товаров «Продэкспо-2020» в Москве Россельхознадзор снял с экспонирования и запретил дегустацию и реализацию 628 кг белорусской «молочки», сообщается на сайте ведомства.

Россельхознадзор заявил, что белорусская молочная продукция (всего 628 кг) поступила на выставку без прохождения ветеринарного контроля на границе. Кроме этого, обнаружен сыр (48 кг), поступивший в Москву, согласно разрешению на ввоз, с целью проведения лабораторных исследований.

Кроме белорусских товаров, обнаружены рыба и морепродукты (4,5 кг), которые ввезены из Китая без ветеринарных сопроводительных документов.

«Продукция снята с экспонирования и запрещена к дегустации и реализации. В отношении продукции без ветеринарных сопроводительных документов принято решение об ее изолированном хранении и дальнейшему уничтожению под контролем государственной ветеринарной службы Московской области», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, Россельхознадзор неоднократно ограничивал поставки белорусской мясной и молочной продукции в Россию. В конце прошлого года посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что Россельхознадзор лишится возможности вводить ограничения на поставки белорусской продукции в одностороннем порядке. Теперь последнее слово будет оставаться за главным ветеринарным врачом Беларуси, а в случае наличия спорных вопросов они будут выноситься на уровень коллегии двух министерств. Механизмы снятия ограничений обещали проработать в ближайшие месяцы.