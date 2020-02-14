Financial Times: НАТО укрепляет позиции на Ближнем Востоке 14.02.2020, 8:18

Передислокация или революция?

Расширение деятельности НАТО на Ближнем Востоке под влиянием Дональда Трампа пока больше похоже на передислокацию, чем на революцию — но вопрос в том, к чему в итоге приведет эта инициатива, в очередной раз заставившая военный альянс всерьез обеспокоиться, пишет Financial Times (перевод — inosmi.ru).

Вечером в среду организация, объединяющая 29 стран, в ответ на требования, которые выдвинул президент США, приняла решение переименовать международный контингент, который обучает в Ираке противников ИГИЛ в контингент НАТО. Не исключается также, что за этим последуют и другие региональные инициативы.

Эта промежуточная договоренность, которая была заключена собравшимися в Брюсселе министрами обороны, показывает, что ближневосточная проблема превратилась в полигон для отработки взаимодействия НАТО с г-ном Трампом. Американский президент провоцирует внутренние трения в альянсе и ранее прямо называл его устаревшей структурой. Вдобавок существует пугающая неопределенность в вопросе о том, как будет развиваться американская политика в Ираке и в соседних с ним странах, после того как Вашингтон в прошлом месяце убил высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

Г-н Трамп подтолкнул НАТО к действиям сразу после убийства Сулеймани, призвав альянс быть активнее на Ближнем Востоке. Американский главнокомандующий даже посоветовал существующей уже 70 лет организации, созданной для противодействия Советскому Союзу, переименоваться в Natome, что расшифровывается как Nato Middle East («НАТО Ближний Восток»). Он заявил, что это будет «прекрасно», потому что звучит как «Nato + me» («НАТО и я»).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сразу же перешел, по выражению некоторых журналистов, в «дежурный режим заклинателя Трампа». С одной стороны, он немедленно отреагировал на слова американского лидера и созвал совещание, чтобы обсудить возможности. С другой — с ходу умерил опасения членов альянса, дав понять, что вряд ли речь пойдет об отправке на Ближний Восток боевых частей, которой боятся европейские союзники, подозревающие, что их солдат могут использовать для облегчения вывода американских сил из Ирака.

Переподчинение военных инструкторов НАТО — это перемена, не требующая наращивать контингент. К тому же неизвестно, отменит ли Ирак принятое в прошлом месяце его парламентом решение изгнать из страны все иностранные силы в ответ на убийство Сулеймани.

По мнению дипломатов НАТО, кроме этого, расширение деятельности в странах Персидского залива и Средиземноморья может включать в себя политический диалог, отправку военных советников и логистическую работу.

Происходящее вновь подчеркивает дилемму, с которой столкнулись при Трампе европейские члены НАТО. Президент США регулярно упрекает их за нежелание больше тратить на вооруженные силы. Им нужно прикладывать достаточно усилий, чтобы главный игрок в альянсе был доволен, но это не должно мешать НАТО концентрироваться на противодействии военному возрождению России.

Министры обороны НАТО продолжат переговоры в четверг в обширной штаб-квартире альянса на окраине бельгийской столицы. На табличках в здании будет по-прежнему написано «Nato», а не «Natome» — и большинство министров будет надеяться, что такими они и останутся.