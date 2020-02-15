Экономист: Мы стали свидетелями очередной девальвации белорусского рубля 18 15.02.2020, 8:27

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Продолжит ли доллар дорожать?

На этой неделе доллар дорожал рекордными темпами. 13 февраля он перевалил за психологическую отметку в 2,2 рубля.

Что это означает для белорусской экономики? Cтоит ли бежать в обменники? Ждать ли девальвации? Сайт Charter97.org поговорил с доктором экономических наук Борисом Желибой.

- По сути, мы стали свидетелями очередной девальвации белорусского рубля. Это связано с сокращением экспорта. Он сокращался в прошлом году по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. Статистика показывает большое сокращение экспорта за январь и текущий месяц этого года.

Это связано с прекращением поставок нефти из России нашим НПЗ. А нефтепереработка — это курица, которая несет золотые яйца в плане добычи валюты. Сейчас НПЗ работают на треть мощности, максимум на половину. Когда они работали на полной мощности, то нефтепродукты давали нам до трети от всей валюты.

Второй источник валюты у нас — это калийные удобрения. С главным своим покупателем, Китаем, мы до сих пор не имеем контракта на поставку. Раньше его всегда заключали до наступления нового года. Поэтому здесь также образовался дефицит по второму источнику валюты.

Отсюда и такая картина с курсом рубля. Правда наш Нацбанк утешает, мол, ничего серьезного, это временно, что это девальвация локальная, и что белорусский рубль может отыграть свои позиции, снова выйти на привычный нам курс, скажем, 2,10 или 2,12. Но пока мы имеем то, что имеем.

- О каких процессах в экономике эта ситуация может говорить?

- Происходит девальвация рубля, происходит торможение всей экономики. Те же НПЗ и «Беларуськалий» дают существенный вклад в ВВП. Статистика скоро опубликует данные за январь. Она может вполне показать минусовой ВВП, то есть снижение ВВП по сравнению с январем прошлого года. Пока нет подвижек по заключению контрактов с российскими нефтяными компаниями, которые дают сырье. Встреча в Сочи результата не дала. Да, остались прошлогодние цены на газ. А по нефти, это более важный вопрос для валюты, будут еще вестись переговоры, которые неизвестно когда и чем закончатся. Поэтому ситуация в начале этого года очень плохая для экономики.

- Как вы оцениваете перспективы белорусского рубля в этом году с учетом возникших новых вызовов для экономики?

- Перспектива уже чувствуется. Если мы не выйдем на экспорт за оставшиеся месяцы по нашим традиционным товарным группам, а это нефтепродукты, калийные удобрения и молочная продукция (Россельхознадзор пока свою политику не меняет и ограничивает поставки нашим молочным предприятиям), то перспективы у нас неважные.

Посмотрим, здесь какие-то усилия должен приложить и Нацбанк, чтобы эта девальвация не приобрела обвальный характер. Будет надеяться.

- Многие отмечают высокие инфляционные ожидания населения. Стоит ли имеющиеся сбережения переводить в другую валюту?

- Да, эта девальвация уже создала элемент паники, особенно, среди физических лиц. Учитывая более высокие рублевые проценты на депозиты в банках, центр тяжести сбережений начал смещаться в их пользу. Если раньше у нас не доверяли рублю и в валютных депозитах хранили деньги три четверти людей, то в последние годы было уже лучше, две трети. Сейчас они снова сомневаются в рубле. Банки нам покажут, пойдут ли движения с рублевых депозитов в пользу валютных, несмотря на то, что там проценты остаются весьма низкими. Это раз.

Второе, если девальвация будет продолжаться, то как гласит, макроэкономическая теория, следом за ней надо ждать инфляцию. Поэтому инфляционные настроение среди населения усиливаются. Задача правительства и Нацбанка – ограничить девальвацию как локальный фактор и чтобы рубль отыграл свои прежние курсовые позиции.