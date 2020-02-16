Медсправка для водителя: произошли пять важных изменений 12 16.02.2020, 9:17

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Журналисты проанализировали постановление Минздрава Беларуси.

В 2019 году в силу вступило новое постановление Минздрава РБ, которое облегчило жизнь многим водителям. Подход к допуску к управлению механическими транспортными средствами категории «В» стал более либеральным. Список требований сократили – теперь водить автомобиль смогут даже те, кто раньше об этом не мог и думать, пишет intex-press.by.

1. Изменили сроки переосвидетельствования

Постановление предусматривает увеличение сроков переосвидетельствования при нескольких заболеваниях. К примеру, раньше человеку, перенесшему инфаркт миокарда, проходить комиссию повторно необходимо было каждый год. Сейчас проходить медосвидетельствование нужно первые два года ежегодно, далее – раз в два года. Кроме того, если раньше после перенесенного инфаркта миокарда за руль допускали только через год, сейчас – через полгода. Правда, врач учитывает состояние здоровья водителя.

«Поблажки» получили и люди, имеющие проблемы со слухом. Если ранее водители с двусторонней глухотой проходили комиссию на категорию «В» раз в два года, то сейчас – раз в пять лет.

2. Не учитывают «найм на работу»

Допуск к управлению механическими транспортными средствами категории «В» теперь осуществляется без учета «найма на работу».

3. За рулем до самых родов

Беременные, имеющие права категории «В», теперь могут водить авто на любом сроке – вплоть до самых родов. Ранее садиться за руль женщинам «в интересном положении» разрешалось до 30 недели беременности. Новшества коснулись только категории «В».

Для остальных категорий ограничение остается прежним: при 12 и более недель беременности садиться за руль нельзя.

4. С глухотой – в таксисты

Изменения коснулись и водителей с различными группами инвалидности. В частности, водители с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата теперь смогут работать по некоторым водительским специальностям, а людям с глухотой разрешили водить такси.

5. Допустили к вождению онкологических больных

Ранее человек с онкологическим заболеванием допускался к вождению лишь после пройденного лечения, находясь в состоянии ремиссии и на основании заключения врача-онколога. Сейчас это возможно во всех случаях. Исключение – больные IV клинической группы рака (не IV стадии. – Ред.), получающие паллиативную помощь.