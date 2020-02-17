Гаравский: Дмитрий Павличенко дважды выстрелил в Юрия Захаренко 1 17.02.2020, 12:16

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Дмитрий Павличенко

Экс-боец «эскадрона смерти» подробно рассказал о совершенном преступлении.

Елена Захаренко, дочь похищенного экс-министра МВД и критика Лукашенко Юрия Захаренко, встретилась с признавшимся в соучастии в убийстве ее отца Юрием Гаравским. Экс-боец СОБРа подробно рассказал о совершенном преступлении:

- Захаренко схватили, сзади застегнули наручники, посадили в машину головой вниз между сиденьями. Молча выехали за город - играло радио. Достали из машины, положили на землю, основатель СОБРа Дмитрий Павличенко дважды в него выстрелил. Погрузили в багажник на уже подготовленную клеенку, отвезли в крематорий, сожгли…

- Вы говорили, что за отцом велась слежка.

- Мы просто приезжали к дому и смотрели, где, кто, как будет расставлен. Мы наблюдали, сопоставляли время его приезда, сколько он идет от стоянки до дома. 10 минут. Вот в эти 10 минут мы должны были вложиться. Но сам момент задержания вашего отца, его погрузки в машину - это было секунд 20-30.

- Что вы видели? Он всегда был один?

- Один раз он стоял и минут 10-15 разговаривал с охранником на стоянке.

- Это правда. Он часто разговаривал с ним. Я долгое время думала, что отца расчленяли, резали по частям...

- Нет, нет и еще раз нет. На все про все ушло около четырех-пяти часов. Как вы думаете, за это время можно убить, спалить тело, приехать на базу? Когда мы должны были пытать вашего отца? И что мы должны были узнать?

- У него, наверное, был какой-то компромат (на Лукашенко. - Ред.).

- Этими фактами я не располагаю, нам про него вообще ничего не было сказано. Только "здесь сориентироваться", "здесь проследить".

- Убить человека, а потом гулять, смеяться... Ведь говорят, если хочешь застрелить, то только не смотри жертве в глаза…

- Никто и не смотрел. Его положили лицом вниз. Ему стреляли в спину, вашему отцу, как и Гончару, и Красовскому. Им всем стреляли в спину.