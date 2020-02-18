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В Конституции России предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов

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  • 18.02.2020, 15:06
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В Конституции России предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов

До этого была идея ввести должность «пожизненного сенатора».

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предлагает закрепить понятие неприкосновенности бывших президентов, сообщает «Настоящее Время».

«То, что сегодня говорили в том числе по поводу неприкосновенности. Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью, это у нас есть. Также говорится, что гарантии другие могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом. Это тоже мы с вами обсуждали, и эта тоже поправка существует», – заявил на заседании сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.

Ранее предложение о неприкосновенности экс-президентов озвучила председатель Союза женщин Екатерина Лахова.

11 февраля стало известно, что Совет Федерации предлагает ввести должность пожизненного сенатора, и ее сможет занять бывший президент.

Владимир Путин объявил о планах по внесению поправок к Конституции РФ во время послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. 20 января законопроект о поправках был внесен в Госдуму и уже 23 января рассмотрен депутатами в первом чтении. Законопроект закрепляет приоритет российских законов над нормами международного права, вводит ограничение на занятие высших должностей для лиц, когда-либо имевших второе гражданство или вид на жительство в другой стране, а также запрещает одному человеку занимать пост президента более двух раз.


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