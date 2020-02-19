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Boeing обнаружила инородные предметы в баках 737 MAX

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  • 19.02.2020, 22:48
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Boeing обнаружила инородные предметы в баках 737 MAX

В январе Boeing приостановила производство самолетов 737 MAX.

Компания Boeing заявила об обнаружении в топливных баках нескольких самолетов 737 MAX инородных предметов. Корпорация начала расследование и проверку самолетов, ожидающих отправки к заказчику. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренний документ Boeing, передает svoboda.org.

По данным СМИ, в топливных баках обнаружили части рабочих инструментов, металлическую стружку, ветошь и другие материалы. Всё это представляет потенциальную опасность для полетов лайнеров.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 Max запрещена во всём мире с марта прошлого года. Поводом для этого стали две авиакатастрофы лайнеров этой модели – в октябре 2018 года в Индонезии и в марте 2019 года в Эфиопии. Жертвами авиакатастроф стали 346 человек. Причиной случившегося эксперты признали ошибки в программном обеспечении бортовой электроники.

В январе Boeing приостановила производство самолетов 737 MAX. В пресс-релизе это объясняется продлением сертификации модели и неопределенностью ее сроков и условий.


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