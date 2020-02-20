Власти выставили на продажу «Горизонт» и «Гомсельмаш» 5 20.02.2020, 17:45

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В списке есть еще 11 предприятий.

Государство включило в список предлагаемых для приватизации в 2020 году 13 предприятий, среди которых находятся знаковые заводы, пишет naviny.by.

Как отметил 20 февраля на пресс-конференции в Минске глава Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, список уже сформирован.

«Список уже есть, он сделан. Ежегодно работа проводится. Хочу акцентировать внимание, что это не план приватизации. У нас в стране плановой приватизации никакой нет. Это предварительно сформированные предложения республиканских органов управления, список, который позволяет потенциальным инвесторам видеть, что то или иное министерство, орган владельческого надзора предлагают и на каких условиях. Причем условия предварительные», — подчеркнул Гаев.

Среди предприятий он назвал такие крупные, как «Горизонт», «Гомсельмаш», «Калинка».

«Работа продолжается, поскольку ряд министерств еще не передали свои предложения. Мы ожидаем, что в марте этот список еще пополнится. Мы призываем и наши предпринимательские союзы вносить предложения, если есть у бизнеса желание приобретения того или иного государственного актива, тогда Госкомимущество будет отрабатывать этот вопрос», — отметил Гаев.

При этом он заметил, что в 2019 году из крупных приватизационных сделок можно назвать только одну — покупку ОАО «Савушкин продукт» Барановичского молочного комбината. Всего 11 пакетов акций в прошлом году было реализовано через Белорусскую валютно-фондовую биржу, в том числе два пакета акций республиканского уровня и три пакета акций коммунальной собственности.

«Продажа пакетов акций, принадлежащих коммунальным предприятиям, через биржу прошли впервые. Были внесены соответствующие изменения в законодательную базу. Сегодня это возможно, процесс начат, и в 2020 году облисполкомы уже проводят подготовительную работу по выставлению миноритарных пакетов акций», — сообщил Гаев.

Также было продано четыре пакета акций местного уровня через аукционы и конкурсы, одно унитарное предприятие акционировалось.

По его информации, завершается работа по проекту указа президента о продаже миноритарных пакетов акций пяти ОАО республиканского уровня.

«Почему лишь пять? Речь идет о пакетах менее 25%. Таких предприятий немного, некоторые из них находятся в процессе реорганизации, некоторые в стадии ликвидации, где-то трудовые коллективы не дают добро на продажу этих пакетов», — пояснил руководитель комитета.

Проект указа планируется к марту внести на согласование в Совет министров.