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В России пенсионерка отправила Путину свою прибавку к пенсии

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  • 20.02.2020, 19:42
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В России пенсионерка отправила Путину свою прибавку к пенсии
Фото: Елена Карпеня, Артём Ленц, Дарья Селенская

Пенсионерка из Челябинска заявила, что считает такое «увеличение» пенсии оскорбительным.

Челябинская пенсионерка Елена Карпеня отправила президенту России Владимиру Путину прибавку к своей пенсии, которая составляет 1 рубль 10 копеек. Об этом 18 февраля сообщил российское издание "74.ru".

Отмечается, что таким образом пенсионерка хотела выразить недовольство суммой, которую ей добавили в результате индексации пенсии.

Подобную прибавку женщина назвала "оскорбительной" и добавила, что только за отправку денежного перевода ей пришлось заплатить 81 рубль.

Издание пишет, что Карпеня сопроводила свой банковский перевод следующим сообщением: "Огромное спасибо за январскую индексацию (1 рубль) учитель 33 г. стажа".

В комментарии изданию изданию, женщина рассказала, что 33 года работала учителем английского и изначально её пенсия была 7200 рублей, в декабре прошло года – 9224 рублей, а в этом году – 9225 рублей.

Пенсионерка отметила, что "лучше бы ничего не делали, чем так унижать людей".

На ситуацию отреагировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что нельзя на конкретном примере делать обобщения, пишет "Московский комсомолец".


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