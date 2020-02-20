Под Варшавой открылся самый большой крытый аквапарк в Европе 6 20.02.2020, 21:26

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На территории аквапарка работают 18 бассейнов, 32 горки и 10 саун.

В Мщонуве под Варшавой открылся самый большой крытый аквапарк в Европе – Park of Poland, передает «Радио Польша».

На территории аквапарка работают 18 бассейнов общей площадью 3,5 км², 32 горки и 10 саун. Комплекс украсили экзотическими растениями, привезенными из Малайзии, Флориды и Коста-Рики. Общая стоимость инвестиции составила порядка 150 млн евро.

Аквапарк запустил сайт, где можно приобрести билеты, стоимость которых начинается от 39 злотых (около 9 евро) для детей и 59 (около 14 евро) – для взрослых.