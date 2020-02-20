Обострение в Сирии: Россия и Турция участвуют в боях 7 20.02.2020, 21:30

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Турция и РФ поддерживают разные стороны конфликта в Сирии.

Российские и турецкие военные в четверг приняли прямое участие в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб, где отряды вооруженной оппозиции предприняли попытку отбить у армии сирийского президента Башара Асада часть потерянных ранее территорий, передает svoboda.org.

По многочисленным сообщениям обеих сторон конфликта, отряды оппозиции при поддержке турецкой артиллерии начали наступление на населенный пункт Найраб. Как говорится в сообщении Минобороны России, после того как им удалось прорвать оборону сирийских войск, российские самолёты Cу-24 нанесли удар по прорвавшимся. "Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки", – говорится в сообщении, где также содержится призыв к Турции "во избежание инцидентов прекратить поддержку действий террористов" (так Минобороны России называет некоторые группировки оппозиции, противостоящие армии Асада в Идлибе).

В сообщении турецкого министерства обороны говорится, что в результате авиаудара в Идлибе погибли 2 военнослужащих Турции, пятеро ранено. При этом ответственность за авиаудар возлагается на сирийские правительственные силы. Сообщается, что после этого турецкие войска нанесли по войскам Асада ответный артиллерийский удар.