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Турция посоветовала России «отойти в сторону» для решения ситуации в Идлибе

  • 20.02.2020, 22:36
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Турция посоветовала России «отойти в сторону» для решения ситуации в Идлибе
Хулуси Акар
Фото: Turkish Defense Ministry / AP

Министр обороны Турции сделал заявление.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что между турецкими и российскими военными существует «здоровый диалог» по обострившемуся конфликту в сирийской провинции Идлиб, передает РБК со ссылкой на Reuters.

При этом, как отметил глава Минобороны, решить проблему в Идлибе удастся лишь в том случае, если Россия «отойдет в сторону».

Акар также отметил, что Россия не полностью удовлетворяет запросы Турции на использование воздушного пространства Сирии. «Сейчас важно, чтобы мы могли его полностью использовать. Продвижение в этом направлении есть, мы ведем переговоры», — добавил он.


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