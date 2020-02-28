Ученые назвали пять вещей, способных изменить цвет глаз у человека 2 28.02.2020, 8:47

Открывает список настроение.

Специалисты назвали пять способных изменить цвет глаз человека вещей. Открывает список настроение, поскольку радужная оболочка может отреагировать на регулирование обмена веществ в организме из-за выработки тех или иных гормонов, пишет lenta.ua.

На второй строчке находится генетика, поскольку естественные процессы приводят к изменению цвета глаз с течением возраста. К примеру, у детей синий цвет глаз может постепенно смениться на карий. Зачастую подобное происходит по причине недостаточного содержания меланина, который в больших объёмах включен в состав радужной оболочки.

Иногда цвет глаз меняется по причине влияния токсинов. Имеется гипотеза о зависимости оттенка радужки от употребляемых человеком продуктов, однако она пока не получила научного подтверждения. Отмечается, что токсины в продовольствии могут повлиять на цвет глаз. На сегодня имеется несколько успешных опытов, однако от нахождения строгой систематики процессов исследователи пока остаются достаточно далеко.

Многие женщины используют макияж для изменения воспринимаемого цвета глаз. Суть в том, что хотя сама по себе радужка остаётся той же, из-за контрастной подводки век мозг человека может воспринимать оттенки несколько иным образом. Это особенно хорошо заметно для серых глаз, которым достаточно легко придать эффект наличия примеси другого цвета. Подводка в близком радужке оттенке может сделать последнюю визуально более яркой.

Завершает список лазерное осветление. Коррекция цвета радужки была разработана в 2011-м. Сама операция достаточно небольшая и представляет собой ликвидацию меланина. Соответственно, носители карих глаз могут сменить их цвет на голубой. Сам процедура имеет продолжительность в 20 секунд, однако заметить изменения можно по прошествии примерно месяца. На показатель остроты зрения данный тип вмешательства влияния не оказывает.