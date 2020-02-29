В Польше и странах Балтии проходят крупнейшие за последние 25 лет учения

В Польше и странах Балтии проходят крупнейшие за последние 25 лет учения1
- 29.02.2020, 15:40
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В них принимают участие военные из США.
Учения Defender Europe 2020 будут продолжаться до июня. В них примут участие около 37 тыс. солдат из 18-ти стран, в том числе почти 30 тысяч военнослужащих из США.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Это будут очень длительные учения, будут проходить у нас несколько месяцев (до июня. - Ред.)", — отметил президент Польши Анджей Дуда.
Он добавил, что проведение этих учений является результатом его договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.
Дуда отметил, что в Польшу для участия в учениях прибудет множество американских солдат. Он попросил поляков быть с ними приветливыми и с пониманием отнестись к возможным проблемам с движением из-за колонн военной техники на дорогах.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что эти учения чрезвычайно важны для безопасности страны.
"Учения вроде этих демонстрируют способность к действиям союзнических войск. Возможный агрессор должен принимать во внимание, что в случае агрессии он столкнется с решительным ответом Польши и НАТО ", — заявил Блащак.
В учениях Defender Europe-20 примут участие около 37 тыс. солдат из 18-ти стран. В течение ближайших недель в Польшу и другие страны прибудет в 20 тыс. военных из США, к которым присоединятся 9 тыс. американцев, которые дислоцируются в Европе. Кроме того, в учениях примут участие 8 тыс. военнослужащих из других стран НАТО, преимущественно, из Великобритании на Германии.
Польшу на учениях будут представлять 2 тыс. солдат, тяжелая техника, авиация, а также полиция, пограничники и пожарные. Большинство американской тяжелой техники прибудет по железной дороге.
Во время пребывания на европейском континенте американские войска примут участие в нескольких меньших учениях на территории Европы. В частности, речь идет о многонациональных учениях Swift Response-20 Saber Strike-20, Allied Spirit-20 и Dynamic Front-20.