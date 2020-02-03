В Латвии по делу об отмывании денег арестован гражданин Беларуси 2 3.02.2020, 11:09

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Он проходит по делу банка ABLV.

Суд Латгальского предместья Риги дал санкцию на арест одного из четырех подозреваемых в отмывании 50 млн евро через банк ABLV, передает LETA. Им стал гражданин Беларуси, пишет «Новая газета. Балтия».

Адвокат арестованного заявил, что его подзащитный не имеет связей с ABLV и просто «оказался в неправильном месте в неправильное время». Гражданин Беларуси обвиняется в легализации преступно нажитых средств в крупном размере или в организованной группе.

Прокуратура Латвии ведет дело об отмывании денег через банк ABLV. 4 из 12 фигурантов дела — иностранцы, находящиеся за пределами Латвии. По этим людям поданы запросы на получение правовой поддержки в иностранных государствах.

По версии следствия, полученные незаконным путем деньги из России и Беларуси поступали на счета банка ABLV, принадлежащие как правило британским компаниям. После эти деньги переводили в другие банки Латвии или за рубеж. По словам прокурора Дайниса Штейнбергса, на одном из этапов к схеме подключались отдельные сотрудники ABLV, которые советовали клиентам, как лучше совершить транзакции, чтобы это не выглядело подозрительным.