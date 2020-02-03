В Беларуси цены на газ увеличены на 4% 12 3.02.2020, 12:23

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Цены на природный газ увеличились с 1 января 2020 года.

Базовая цена на природный газ для промпотребителей с 1 января 2020 года утверждена на уровне Br555,21 ($263,1 в эквиваленте) за 1 тыс. кубометров.

Новые цены на природный газ определены опубликованным постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) №8 от 30 января 2020 года, передает interfax.by.

С 1 января базовая цена на газ для промпотребителей составляла Br533,72 за 1 тыс. кубометров. Таким образом, стоимость газа выросла на 4%.

Между тем, в соответствии с документом, на 2,4% снижена цена на газ для бюджетных организаций, предприятий жилкомхоза (Br516,58 за 1 тыс. кубометров), энергоемких предприятий (Br379,53).

Цены на природный газ в 2020 году рассчитаны с учетом обменного курса белорусского рубля к доллару США на уровне Br2,11/$1 против Br2,16/$1 в 2019 году.

Между тем, Беларусь пока не имеет фиксированной цены на импортируемый газ с 1 марта 2020 года. 31 декабря 2019 года была достигнута договоренность о продлении до 2021 года контрактов на транзит и поставку газа ПАО "Газпром" с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (100% акций принадлежит "Газпрому"). Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. Между тем, прошлогодняя цена на газ ($127 за тысячу кубометров) сохранена только на январь-февраль 2020 года.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что Минск намерен добиваться снижения цены на газ, при этом Лукашенко заявлял, что РФ хочет повысить его стоимость до $152 за 1 тыс. кубометров. Белорусский диктатор также говорил, что Минск хочет покупать газ за российские рубли, но РФ ответила отказом и предпочитает доллары в газовых расчетах.

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" обеспечивает газоснабжение потребителей Беларуси и транзит газа по магистральным трубопроводам, проходящим по территории республики в Калининградскую область России, Литву, Польшу, Украину.

По данным СМИ, надбавка "Газпром трансгаз Беларусь" к цене импорта газа при продаже его в систему "Белтопгаза" составляет 19%.