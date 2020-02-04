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В Беларуси начались проблемы с бензином

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  • 4.02.2020, 21:40
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В Беларуси начались проблемы с бензином

Ряд АЗС в регионах Беларуси вводят ограничения на продажу топлива.

На ряде региональных заправок «Лукойла» введены лимиты на покупку топлива. Об этом сообщили пользователи tut.by и подтвердили на некоторых АЗС.

На АЗС № 21 «Лукойла» в Бресте сказали, что введено ограничение на покупку дизеля до 100 литров в одни руки. Лимит касается всего транспорта — и легкового, и грузового. «Проблемы с топливом, его не хватает на все заправки», — пояснили на АЗС.

Аналогичную информацию нам сообщили и на АЗС № 22 «Лукойла» в Бресте, а также на заправке № 17 в Барановичах.

На заправках «Лукойла» в Минске, Бобруйске, Гродно, Солигорске и Витебске информацию об ограничениях опровергли. «Пока никаких распоряжений не поступало. Что будет завтра, неизвестно», — сказали там.

По неподтвержденной информации, белорусским сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с НПЗ в Мозыре и Новополоцке. «Нет нефти — нет бензина», — сказали собеседники tut.by. С января «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть» и «Татнефть» отказались поставлять нефть в Беларусь без премии.

В «Белнефтехиме» не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию об ограничениях по поставкам нефтепродуктов.


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