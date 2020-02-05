Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи задумался о покупке eBay за $30 миллиардов 1 5.02.2020, 13:53

На фоне интереса акции eBay выросли почти на 9%.

Владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей компания Intercontinental Exchange Inc. предварительно обратилась к eBay с предложением о покупке компании за $30 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет «Новое время».

Капитализация eBay на тот момент составляла $28 млрд. Как рассказали представители потенциального покупателя в комментарии Financial Times, с eBay обсуждали возможности, которые могут быть значимы для «акционеров обеих компаний». Об официальных переговорах речь пока не идет.

По данным источников WSJ, покупателей в большей степени интересует маркетплейс eBay, а не сервис для продажи товаров между пользователями. В eBay отказались комментировать ситуацию.

Акции eBay выросли почти на 9% до $37,41 после сообщения об интересе к компании со стороны Intercontinental Exchange Inc.