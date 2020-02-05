«Лукойл» отменил лимит на продажу топлива на заправках 1 5.02.2020, 17:38

На некоторых АЗС российской сети продавали 100 литров дизтоплива в одни руки.

Лимит — 100 литров в одни руки — действовал меньше суток на некоторых региональных заправках. Ограничительные меры были вызваны сбоями в поставках нефтепродуктов со стороны нефтеперерабатывающих заводов, заявили в компании.

«Вчера в конце дня у нас Брест тормознул. Сегодня с утра сняли. В течение дня всё [сбои в поставках] должно разрешиться», — сказал naviny.by представитель «Лукойл Белоруссия» Владимир Кабанов.

В самой крупной сети заправок «Белоруснефть» не вводили и не планируют вводить ограничения на продажу топлива на АЗС, сообщил журналистам источник, близкий к госпредприятию. По его словам, компания обеспечена запасами топлива более чем на двадцать дней, сложностей с поставками со стороны НПЗ нет.

В компании «РН-Запад» (сеть «Роснефть») сказали, что реализуют все виды топлива на АЗС без ограничений по объемам. В ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт» (сеть «Газпромнефть») и ИООО «Татбелнефтепродукт» (сеть «Татнефть») отказались комментировать ситуацию.

В концерне «Белнефтехим» сообщили, что на государственном уровне решения об ограничении продаж топлива на заправках не принималось. Заводы в Мозыре и Новополоцке обеспечивают внутренний рынок нефтепродуктами в полном объеме.

«Поставки идут всем. Даже на экспорт», — отметил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.