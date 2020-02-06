Экономист: Лукашенко дергается, как муха на булавке 33 6.02.2020, 8:05

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Источник: racyja.com

В Беларуси возможны проблемы не только с бензином.

В Беларуси начались проблемы с бензином.

На ряде региональных заправок «Лукойла» 4 февраля были введены лимиты на покупку топлива. Например, на АЗС № 21 «Лукойла» в Бресте было введено ограничение на покупку дизеля до 100 литров в одни руки. Лимит касался всего транспорта — и легкового, и грузового. «Проблемы с топливом, его не хватает на все заправки», — пояснили на АЗС. Аналогичные ограничения вводили и на АЗС № 22 «Лукойла» в Бресте, а также на заправке № 17 в Барановичах.

Хотя спустя сутки подачу бензина восстановили и лимиты на продажу сняли, между российским «Лукойлом» и «Белнефтехимом» успела пройти небольшая информационная война со взаимными обвинениями в провокациях. Что это означает на фоне большой нефтегазовой войны между официальным Минском и Кремлем?

Ситуацию для Charter97.org прокомментировал экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Что, по вашему мнению, означали эти «первые ласточки» с ограничением продажи топлива? Может ли это быть предпосылкой к более серьезным событиям?

- Сейчас вся Европа залита бензином по самые гланды, настолько мощный переизбыток. Китайцы не покупают – они болеют. Есть общее падение объема производства, поэтому бензина завались. Самый дешевый в США – по 70 центов, если Лукашенко решит оттуда привозить, то пускай, но это будет дорого.

Как может развиваться ситуация? Знаете, она прекрасна для тех, кто торгует бензином. Для них «золотые денечки» наступают. Сейчас нет объективного основания для дефицита. Те же самые «Лукойл» обращались на Мозырь и Новополоцк за бензином, собственно, они могут привозить и с России свой дешевый бензин. В России, кстати, он дешевле.

- «Белнефтехим» обвинил «Лукойл» в провокации. Как вы считаете, связано ли это с нефтегазовой войной Минска и Москвы?

- Я бы не стал употреблять слова «война» к отношениям между Минском и Москвой. Это личный конфликт между директором совхоза и майором КГБ.

Тут никакой Беларуси вообще не фигурирует, потому что переработкой нефти занимаются блатные компании, которые находятся при власти, что при Кремле, что здесь на улице Карла Маркса. Это деньги тех, кто подкрался к нефтяной трубе.

А Беларусь, наши проблемы, 100 литров бензина, дефицит – это все манипуляция тем, чтобы люди подумали, что действительно кто-то посягает на их бензин. Тем более, я отлично помню ситуацию несколько лет назад: Путин торжественно заявил на пионерской линейке в Кремле, что для жителей Беларуси нефть будет отпускаться по российским ценам (а это — 7 миллионов тонн). Ребята, то есть вам для внутреннего употребления надо 7 миллионов – это мы вам даем по внутренним ценам, смоленским или калининградским, а то, что вы перерабатываете и продаете потом… Мы даже Германии продавали нефть на миллиард долларов в год. Поэтому там завязана схема и дядьки с погонами и без, с миллиардами и миллионами.

Второй момент: 7 миллионов тонн для нас было бы достаточно. Этот объем получить по 600 тысяч тонн в месяц – не проблема. А то, что Белнефтехим заявляет — они же всегда были очень «умные».

- «Лукойл» говорит, что наоборот, «Беленефтехим» не дал ему бензина для продажи в розницу. Как думаете — российскую компанию пытаются вытеснить с нашего рынка?

- Ну конечно, сейчас пошла борьба между пацанами. У кого-то заправки Лукойловские. Там Вагит Алекперов, там примазались все, кто любит нефтяные озера, поэтому они между собой дерутся, а люди думают, что идет «борьба за суверенитет». Нет ничего более смешного, чем эти манипуляции.

- Какие еще рычаги давления могут использовать на белорусского потребителя, если все это — отголоски конфликта, как вы сказали, председателя колхоза и майора КГБ?

- Мне приходилось делать подобный анализ по просьбе специальных людей. Так вот, точка ниже пояса — это отказ от покупки белорусского молока. Тут будет ступор. Кстати, людям, которые при Лукашенко прыгают, я хочу напомнить, что литр бензина стоит столько же, сколько литр молока. Поэтому, товарищи аграрии, товарищ Александр Григорьевич, если хотите какие-то доходы, так займитесь коровами. Одна корова может давать 200 тонн молока в год. Мы будем больше зарабатывать, чем на бензине, но об этом никто не говорит.

Помпео правильно сказал: вы что, такие тупые? Мы можем вам нефти дать, сколько хотите по конкурентным ценам, но вы что — будете ей из Штатов возить? Тогда тут что-то не так с вами.

Если реально посмотреть на ситуацию, то белорусам легче сделать вертикальную интеграцию с крупными российскими нефтекомпаниями: от добычи нефти до ее продажи уже как нефтепродукт. Ведь никто не говорит, что эти два завода, построенные в Беларуси, для страны имели какой-то смысл. Эти заводы должны были обеспечивать соляркой, дизтопливом, бензином успешно наступающие советские войска на Париж, на Барселону, на Берлин – только эта цель была, для Беларуси они не нужны были.

Надо не нефтью заниматься, а хотя бы электровелосипед сделать. Кстати, любое подорожание нефти и нехватка бензина объективно толкает нас к производству электромобилей.

Мои любимые грузины уже завод построили и выпускают 40 тысяч электромобилей. Тут либо нужно Маска попросить, чтобы еще пару автомобилей подарил или построил завод, как под Берлином.

Дураки спорят из-за нефти. Нефтяная эра заканчивается, ребята. Тот дурак, который будет больше ругаться из-за нефти, будет сзади, я бы даже сказал — в заднице. Ведь можно объективно, начать заниматься электротранспортом.

- Какие у Вас прогнозы по встрече Путина и Лукашенко 7 февраля?

- Встреча закончиться ужином, позитивно, потому что русским сейчас вырабатывать негатив на белорусском электорате смысла нет. Тут большая политическая задача, чтобы не получилось так, что у России останется одна страна-друг – это Беларусь. Думаю, что будет процесс умиротворения.

Второй момент: Путин уже не особенно в этом деле старается. Он меняет Конституцию, разрабатывает другие механизмы, Лукашенко не подпустит к российской короне. То, как он там будет дергается – как муха на булавке, ну, пусть подергается. «Майор» показывает: мол, вы хоть чем-нибудь занялись, хоть сделали бы свой телефон или хотя бы научились хорошую мебель делать.

- Получит ли Лукашенко компенсацию за «грязную» нефть из РФ?

- Нет. Компенсация - это не грязная нефть, это была специальная игра. Как только Лукашенко сказал, что будет ремонтировать «Дружбу», чтобы русским подбросить свинью, россияне залили «трубу» хлором. Этого хлора было залито всего лишь на 16 тысяч долларов, поэтому, конечно, это было прямое указание не дергаться.

Лукашенко может пугать, что перекроет нефтепроводы, а ему говорят: мы вообще все твои заводы поставили на ноль, и ничего с этим хлором ты не мог производить. Какая компенсация? Это плата за дурость. Ему преподнесли хороший урок по «грязной» нефти.

А миллиард туда, миллиард сюда — в таких играх не считают. Сейчас даже по газу, Украине снизили на 25% тарифы на газ, да еще «Газпром» заплатить 3 миллиарда обязали — для русских это ерунда. Подумаешь, будет у Путина на 5 миллиардов меньше, какая мелочь.

- Какие у Кремля еще есть механизмы воздействия на официальный Минск?

- Очень много механизмов. Начиная с того, что постепенно будут вбрасывать информацию о тех преступлениях, которые совершил режим Беларуси.

Второй момент — остановят белорусский экспорт продуктов питания. Но я не называю то, что происходит, нефтегазовой войной, это скорее обучение офицерами КГБ представителей аграрной секции Беларуси. В любом соревновании директора совхоза победит майор КГБ. А тут раздули «борьбу за суверенитет»…

Идет политическая борьба на фоне растущего идиотизма с обеих сторон. Это нанайская борьба, где один человек надевает два костюма. Будут и дальше нефть перерабатывать на белорусских заводах. В самой России за всю историю с конца 80-х годов не было построено ни одного нефтеперерабатывающего завода. Они не парятся, они имеют два белорусских, по которым можно прокачивать, слюнявить пальцы, зарабатывая баксы по выгодной схеме.

Эти ребята все исправят, потому что женщинам любимым нужно ставить силиконовые протезы, нужно покупать «Порше» и самолеты. Потом опять разделят между собой потоки, как и с сахарными: там лет 20 с этим сахаром крутились. Хотя я еще 10-15 лет назад говорил, а почему вы продаете в Эстонию сахар по 29 центов, в России по 49, а в Беларуси по 79. Я говорил, а все делали морды кирпичом. И так пока никто их не накроет большой метлой.