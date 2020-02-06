Time поставил на обложку портрет Си Цзиньпина в медицинской маске 3 6.02.2020, 18:10

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Си Цзиньпин

Распространение коронавируса может разрушить мечты председателя КНР о «китайском веке».

Кризис, вызванный распространением коронавируса типа 2019-nCoV, выявил хрупкость китайского общества и системы управления страной, причиной которой является чрезмерная централизация политической власти, предупреждает журнал Time, поставивший на обложку своего очередного номера портрет председателя КНР Си Цзиньпина, передает РБК.

«Вопрос в том, что она сможет выдержать, до того как начнет трескаться», — задается вопросом журналист Time в статье под названием «Вспышка коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о китайском веке».

Иллюстрация Edel Rodriguez / TIME

В статье отмечается, что власть Си сейчас превосходит власть любого другого лидера страны со времен Мао Цзедуна и он готов на все, чтобы make China great again на основе верности населения управляемой им партии. Однако эпидемия коронавируса, подчеркивают в Time, показала уязвимость системы, так как борьба с болезнью требует не только способности за несколько дней возводить с нуля новые больницы, но и доверия и гибкости системы управления.

«Вот обратная сторона созданной Си системы управления [по принципу] «сверху вниз»: никто ничего не делал до тех пор, пока не получил распоряжений с самого верха», — отмечает Time, указывая также и на недостаток доверия к поступающей из Китая информации. Ведь если верить официальным данным, то смертность от 2019-nCoV составляет лишь около 2% — немногим больше, чем от обычного гриппа, и куда меньше, чем у лихорадки Эбола (50%) или атипичной пневмонии SARS (10%). «Зачем же тогда, могут спросить наблюдатели, Китай закрыл на замок целые города, изолировал десятки миллионов человек и мобилизовал войска?» — вопрошает автор.

Он также предупреждает, что и в самом Китае недоверие приводит к тому, что страх смешивается с «зарождающейся яростью». В провинции Хубэй стали изгоями выходцы из Уханя, где в конце 2019 года началась эпидемия. Однако в остальных частях Китая изгоями являются уже все хубейцы без разбора. В социальных сетях распространяются видео с вооруженными людьми, готовыми защищать свои деревни от чужаков. Даже в Пекине охранники многоквартирных домов не пускают приезжих из Хубея, в том числе тех, кто снимает в доме жилье. Приезжим из ставшей центром эпидемии провинции отказывают в обслуживании, что провоцирует драки, а радикалы в соцсетях даже призывают просто убивать несущих угрозу гибели приезжих.

В предшествующие годы Time трижды ставил Си Цзиньпина на обложку. В октябре 2012-го, то есть накануне своего избрания на пост генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР, он появился на обложке как «Следующий лидер несвободного мира». В ноябре 2014 года он был представлен как «Император Си», а в апреле 2016-го — как «Председатель Си», причем на обложке был размещен коллаж, где из-под фотографии Си Цзиньпина виднелось фото председателя Мао.