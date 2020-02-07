Путин опаздывает на встречу к Лукашенко 20 7.02.2020, 11:05

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Фото: Getty Images

Российская делегация задерживает вылет из Москвы.

Из Сочи просачивается информация о сегодняшней встрече президентов Беларуси и России.

Пока она ограничивается околопереговорными моментами.

Как передает телеграмм-канал «Пул первого», переговоры Лукашенко и Путина пройдут в пятизвездочном «Гранд Отеле».

Телеграм-канал обратил внимание на то, что гостиничный комплекс принадлежит «Газпрому».

Также сообщается, что встреча сдвигается по времени, так как вылет российской делегации из Москвы был задержан из-за погоды.

Ранее сообщалось, что белорусский правитель шестого февраля прибыл в Россию на встречу со своим коллегой Владимиром Путиным.