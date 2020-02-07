Путин опаздывает на встречу к Лукашенко

Путин опаздывает на встречу к Лукашенко20
- 7.02.2020, 11:05
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Российская делегация задерживает вылет из Москвы.
Из Сочи просачивается информация о сегодняшней встрече президентов Беларуси и России.
Пока она ограничивается околопереговорными моментами.
Как передает телеграмм-канал «Пул первого», переговоры Лукашенко и Путина пройдут в пятизвездочном «Гранд Отеле».
Телеграм-канал обратил внимание на то, что гостиничный комплекс принадлежит «Газпрому».
Также сообщается, что встреча сдвигается по времени, так как вылет российской делегации из Москвы был задержан из-за погоды.
Ранее сообщалось, что белорусский правитель шестого февраля прибыл в Россию на встречу со своим коллегой Владимиром Путиным.