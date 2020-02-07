Стало известно, из-за чего задержалось начало переговоров Лукашенко и Путина 30 7.02.2020, 12:15

11,878

иллюстрационное фото

Самолет с российской делегацией вылетел из Москвы на два часа позже.

Стало известно, из-за чего задержалось начало переговоров в Сочи Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Как сообщает ТАСС, из-за сложных погодных условий (снежного бурана с сильным боковым ветром) самолет с российской делегацией вылетел из Москвы на два часа позже. В нём находится часть правительственной делегации и журналисты президентского пула. Известно, что на борту — министр энергетики Александр Новак, первый заместитель министра экономического развития, бывший посол в Беларуси Михаил Бабич, вице-премьер Алексей Оверчук.

Предполагается, что встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина начнётся в Сочи в 12 часов. На ней будут обсуждены "проблемные вопросы" в белорусско-российских отношениях, в том числе и "интеграционные процессы". Переговоры пройдут в пятизвездочном отеле, который принадлежит "Газпрому", сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Александр Лукашенко и белорусская делегация прилетели в Сочи ещё в четверг.