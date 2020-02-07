В одном из городов России из-за коронавируса вводят масочный режим 4 7.02.2020, 15:14

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Он начнет действовать с 10 февраля.

С 10 февраля в Хабаровске вводят масочный режим. Решение было принято накануне городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте администрации Хабаровска.

Меры приняты из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровске, а также чтобы не допустить заражения коронавирусом в случае проникновения его на территорию города, заявила замначальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению в сфере охраны здоровья Татьяна Скорик.

— Напомню, что маски являются проверенным временем средством защиты. На улице их носить не обязательно — только в помещениях. Менять через каждые два часа, — отметила она.

Обязательно носить маски должны будут работники транспорта, торговых центров и банков, медики — те, кто ежедневно имеет тесный контакт с большим количеством людей. Кроме того, ограничения вводятся на проведение культурно-массовых мероприятий в социальных учреждениях, медицинских организациях, учреждениях образования, на предприятиях торговли, сферы услуг и общепита.

Ответственность за соблюдение масочного режима сотрудниками будут нести руководители учреждений и предприятий города. На прошлой неделе было введено ограничение на продажу масок — 15 штук в одни руки.

По последним данным, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровске ниже эпидпорога на 10,6%. В хабаровских школах, лицеях, гимназиях и детских садах проводится обязательная дополнительная дезинфекция, организованы медосмотры в режиме «утреннего фильтра». Домой отправляют больных детей и сотрудников.

Напомним, по последним данным, более 31 тысячи человек заболели и 636 умерли от нового коронавируса в Китае. 31 января коронавирус выявили у двух граждан Китая, которые прибыли в Россию. Других случаев не зафиксировано.