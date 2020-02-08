Белорусы и украинцы решили, как бороться с гибридной экспансией РФ 3 8.02.2020, 10:33

1,468

Фото: ussd.org.ua

Уникальная конференция прошла в Киевской раде.

Угрожая независимости Беларуси, Россия на самом деле угрожает и Украине, а противостоять имперским амбициям можно только совместными усилиями – создавая общий информационный фронт и Балто-Черноморский союз, сообщает «Белсат».

Фото: ussd.org.ua

Белорусский оппозиция в Киеве встретилась с украинской в рамках международной экспертной дискуссии «Гибридная война РФ против Беларуси».

Фото: ussd.org.ua

Мероприятие прошло 7 февраля в помещении Киевской городской рады, его организаторами стали аналитический центр «Украинские студии стратегических исследований» и движение солидарности «Разам».

О чем говорили?

Власти Беларуси слишком долго пользовались экономическими преференциями от России и окончательно от нее зависимы. Авторитарность Лукашенко, отсутствие в Беларуси сильных национальных сил и присутствие сильных пророссийских настроений, по мнению украинских политиков, только способствуют реализации российского сценария.

Фото: ussd.org.ua

«Наши страны молоды, они хотят войти в цивилизованный мир, а кремлевская военщина делает все, чтобы этого не произошло, – говорит бывший посол Украины в Минске, политик Роман Бессмертный. – И главная цель у этого – возрождение империи, так как Кремль – как государство без имперской идеологии – без захвата наших территорий существовать не может».

Создание единого информационного пространства с Беларусью, Польшей и странами Балтии, по мнению украинцев, – стратегическое задание всех, кто жаждет выйти из-под российского влияния. При этом в Украине предостерегают белорусов от того, чтобы ассоциировать Лукашенко с государственным суверенитетом и верить очередным сигналам либерализации.

Фото: ussd.org.ua

«Сегодняшнее поведение Лукашенко направлено на то, чтобы каждый белорус себя проявил. В большом и малом, чтобы показал свою позицию. Вспомните 2010 год, когда с весны почему-то в Беларуси заговорили о демократии. Чем это закончилось в ночь выборов? Арестованы были 648 человек, подавляющее большинство этих граждан теперь за границей», – напоминает Бессмертный.

Фото: ussd.org.ua

Во встрече в киевской городской администрации приняли участие представители Партии БНФ и движения солидарности «Разам», а также украинские политики, исследователи, бывшие политзаключенные Кремля. Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок говорит:

«Очень интересные были факты присутствия вооруженных сил Российской Федерации и их инструкторов на территории Беларуси, их деятельность, война информационная, которая уже ведется – такой обмен информации нам очень поможет в совместных шагах».

Фото: ussd.org.ua

Какими же будут эти шаги?

«В первую очередь это информационная кампания и обращения – и к гражданам Беларуси, к гражданам Украины, и к гражданам Российской Федерации. Там также должны знать о планах своего руководства. Обращения к европейским странам, США», – перечисляет председатель партии БНФ Григорий Костусев.

Фото: ussd.org.ua

Хотя, по словам выступающих, Россия понимает только язык силы, противостояние ей нужно начинать с горизонтальных связей, создания объединений, пусть в начале немилитарного характера.

Фото: ussd.org.ua

«Пока добровольный батальон, вы в своем городе возьмите кучку молодежи и вырастите их, сделайте клуб, никто вам не запрещает – туристический, военно-патриотический клуб, сплотит их, – призывает создатель «Белого легиона» Сергей Бульба. – Любое общее дело объединяет людей. Это то, что нужно на сегодняшний день».

Фото: ussd.org.ua

При этом объединяться нужно и между странами, поскольку, как отметили на встрече, судьба Беларуси частично определяется в Украине, так же, как и судьба Украины – в Беларуси.

Фото: ussd.org.ua

Фото: ussd.org.ua