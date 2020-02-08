Сочинский спам и каша на воде 12 Ирина Халип, «Новая газета»

8.02.2020, 14:46

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ИРИНА ХАЛИП

ФОТО: NN.BY

Очередные переговоры Лукашенко и Путина провалились.

Момент истины, за которым Александр Лукашенко ехал в Сочи, не случился. С точностью до самых мелких деталей повторился сценарий их декабрьской встречи: сначала переговоры, потом Лукашенко уезжает без всяких заявлений для прессы, Владимир Путин тоже молчит, будто ничего и не произошло. Некто из российской делегации произносит ничего не значащие фразы о том, что «работа продолжается», переговоры «ведутся на уровне правительств», а рабочие группы «трудятся в поте лица».

Разница лишь в фамилиях: в декабре таким образом «спамил» Максим Орешкин, а в феврале — Дмитрий Козак.

Судя по содержанию речи, бумажку с текстом Орешкин просто передал Козаку.

Поскольку ничего не произошло, на протяжении 7 февраля важными событиями становились мелкие детали, прямо или косвенно связанные со встречей в Сочи. Российская делегация вылетела с опозданием на два часа из-за погодных условий. Лукашенко остановился в санатории «Беларусь» и обсудил с Путиным толщину снежного покрова: мол, у нас там повыше, а снега нет, а у вас тут пониже, зато снег есть.

Потом стороны обменялись шутками — так, как они себе представляют юмор.

— Кашку с утра ели? — спросил Владимир Путин.

— Не на воде же! — ответил Александр Лукашенко.

— Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится.

Затем начались переговоры с перерывом на хоккей. В хоккей переговорщики играли в одной команде — «белых». Путин под номером 11, Лукашенко под номером 01. Коля Лукашенко тоже играл — под номером 31. Они обыграли «синих» со счетом 13:4. Ах да, ещё в Сочи была чудесная солнечная погода — как не отметить такую новость?

Что до нефти, то никаких скидок не будет — по крайней мере, по итогам прошедших переговоров. В своей краткой речи для журналистов Дмитрий Козак сказал, что цены на энергоресурсы регулируются рынком, их нельзя регулировать административно.

Интересно, а как это происходило с беспошлинными поставками все предыдущие годы?

Впрочем, не так уж это важно. Двусторонние встречи переходят в жанр спама, белого шума, постов в социальных сетях.

Тенденция такова, что скоро, судя по всему, Александр Лукашенко и Владимир Путин будут во время переговоров только обсуждать кашу и погоду, но еще и делать селфи и постить котиков.

Ирина Халип, «Новая газета»