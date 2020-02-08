Главу БНФ задержали на белорусско-украинской границе 7 8.02.2020, 21:09

4,825

ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ

Машину Григория Костусева держат на границе уже два часа.

Машину с белорусским делегацией, которая возвращалась с конференции «Гибридная война РФ против Беларуси», которая проходила в Киеве, белорусские пограничники задержали на пограничном переходе Новая Гута.

В машине находились председатель Партии БНФ Григорий Костусев, член Партии БНФ Игорь Ляльков и активисты движения солидарности «Разам», сообщает «Радыё Свабода».

«Сегодня мы еще были приглашены украинской стороной на "бандеровского чтения"», - сказал Григорий Костусев по телефону, находясь более чем два часа на пограничном переходе. - Украинскую границу мы перешли без вопросов, а на белорусской стороне у нас нашли программки этих мероприятий и не могут разобраться, что с нами сделать. Даже в туалет водили под конвоем».