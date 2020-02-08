закрыть
8 февраля 2020, суббота, 22:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Главу БНФ задержали на белорусско-украинской границе

7
  • 8.02.2020, 21:09
  • 4,825
Главу БНФ задержали на белорусско-украинской границе
ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ

Машину Григория Костусева держат на границе уже два часа.

Машину с белорусским делегацией, которая возвращалась с конференции «Гибридная война РФ против Беларуси», которая проходила в Киеве, белорусские пограничники задержали на пограничном переходе Новая Гута.

В машине находились председатель Партии БНФ Григорий Костусев, член Партии БНФ Игорь Ляльков и активисты движения солидарности «Разам», сообщает «Радыё Свабода».

«Сегодня мы еще были приглашены украинской стороной на "бандеровского чтения"», - сказал Григорий Костусев по телефону, находясь более чем два часа на пограничном переходе. - Украинскую границу мы перешли без вопросов, а на белорусской стороне у нас нашли программки этих мероприятий и не могут разобраться, что с нами сделать. Даже в туалет водили под конвоем».


популярное за неделю

Мнение

Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников
Военрук на майбахе
Военрук на майбахе Ирина Халип
Cладкое дело
Cладкое дело Виталий Портников